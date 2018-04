× Erweitern Foto: Wildpark Schwarze Berge Frühlingserwachen

Im Frühling erwacht die ganze Welt zu neuem Leben. Diese einmalige Führung zeigt, was sich im Wildpark jetzt alles tut. Es gibt einiges an Nachwuchs zu entdecken: Die Kälber der Schottischen Hochlandrinder, Lämmer bei den Bentheimer Landschafen, kleine Ziegenbabys und die winzigen Meißner Widderkaninchen. Aber nicht nur der Nachwuchs, auch einige „Oldies“ stehen bei der anderthalbstündigen Führung im Fokus. Denn an allen Ecken und Enden wird jetzt nach einem geruhsamen Winter wieder aufgewacht.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter 040-81977470. Die Teilnahme kostet 3 Euro zzgl. dem Tageseintritt von 10 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Kinder.