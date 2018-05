Was machen Reh, Hase und Vogel, wenn man auf sie zu läuft? Was brauchen sie, um Zutrauen zu finden und in die Nähe eines Menschen zu kommen? Auch Pferde sind Fluchttiere und können einem deswegen beibringen, wie es geht.

Für Kinder ab 8 Jahren, die Teilnahme kostet 40 Euro. Anmeldung unter 04298-30853 und auf www.luettnpeerhoff.de