Fußball - Spiel, Regeln, Taktik

Für Kinder und Jugendliche von 6 - 14 Jahren

Mit viel Spaß werden die Grundtechniken des Fußballs vermittelt und im gemeinsamen Spiel umgesetzt. Neben den Regeln stehen Taktik und verschiedene Spielsituationen wie zum Beispiel die An- und Mitnahme des Balles, das Dribbling, das Passen und Schießen sowie das Erlernen von Täuschungen im Vordergrund. In Übungs- und Spielformen wird das Training an die Fähigkeiten und Fertigkeiten angepasst. Auch der Fairplay-Gedanke spielt eine wichtige Rolle.

Bitte geeignete Kleidung und Fußballschuhe mitbringen.

Treffpunkt: FunPark, hinter der VHS-Süd, Theodor-Billroth-Straße 5, 28277 Bremen

Zeitraum: 17.07. - 21.07.2017

Kosten: 99,00 Euro, Anmeldungen unter 0421-36112345