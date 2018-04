Spielen, Regeln, Taktik und ganz viel Spaß sind die Ziele des Wochenkurses im Fun Park Obervieland für fußballbegeisterte Kids von 6 bis 14 Jahren.

Die Grundtechniken des Fußballs werden vermittelt und im gemeinsamen Spiel direkt umgesetzt. Neben den Regeln stehen Taktik und verschiedene Spielsituationen wie zum Beispiel die An- und Mitnahme des Balles, das Dribbling, das Passen und Schießen sowie das Erlernen von Täuschungen im Vordergrund. In Übungs- und Spielformen wird das Training an die Fähigkeiten und Fertigkeiten angepasst. Auch der Fairplay-Gedanke spielt eine wichtige Rolle.

Der Kurs findet vom 30. Juli bis zum 3. August täglich von 9 bis 15 Uhr im Fun Park Obervieland statt und kostet 99 Euro inklusive Mittagssnack.

Die Anmeldung erfolgt unter 0421-36111911.