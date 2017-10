Bereits im letzten Jahr veranstaltete die Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) zusammen mit dem Förderverein der Kinder und Jugendgarden in der GGV den Ganderkeseer Weihnachtsmarkt in Eigenregie. Auf die Unterstützung von Gemeinde und der Werbegemeinschaft GanterMarkt kann die GGV zählen.

Natürlich gibt es ein Kinderkarussell und für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen auch gesorgt. An der Bude des Fördervereins gibt es allerlei Getränke wie Glühwein, Kinderpunsch, Kakao mit und ohne Schuss, Bier und natürlich alkoholfreie Getränke. Herzhaftes wie Bratwurst und Pommes gibt es am Gemeinschaftsstand von Männergarde, Rot-Blaue Garde und Grüne Garde Ganderkesee. Die von den Büttenabenden bekannte Tanzgruppe Lolly Pops Ganderkesee hat süße Leckereien wie Mutzen, Quarkbällchen, Waffeln und Kaffee im Angebot.

Wir arbeiten alle ehrenamtlich, der komplette Erlös kommt der Kinder- und Jugendarbeit beim Fasching zugute. Dort landet auch der letzte Cent Trinkgeld. Wir benötigen keine Sponsoren, sind aber für jede finanzielle Unterstützung dankbar.