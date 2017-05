Gartenpartie - Hollywoodschaukel

× Erweitern Foto: Karin Dieckmann Gartenpartie

Mehr als 100 Aussteller laden ein zu einem bunten Strauß von Gartenpflanzen, Kleinkunst, Mode, Musik und Tanzeinlagen.

Die Gartenpartie findet in 2017 unter einem ganz besonderen Thema statt: „Hollywoodschaukel“

Sie war Statussymbol und Ausdruck amerikanischer Lebensart. Doch die Hollywood-Schaukel bleibt eine rein deutsche Wortschöpfung der 60er- oder 70er-Jahre, was heutzutage den großen Zeitgeist- und Nostalgie-Aspekt erklären dürfte. In fast jedem Garten, auf Terrassen und selbst auf großen Balkonen sah man damals, neben dem orangefarbenen Kugelgrill und dem klappbaren Servierwagen bzw. Teewagen, die Sitz-Schaukeln stehen. Seinerzeit gab es solche Schaukeln praktisch nur in gepolsterter Form zu kaufen. Dabei galt, je bunter und greller, desto besser.

Eintritt: 7,50 Euro, Familientageskarte 16,00 Euro