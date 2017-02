Gartenträume - Der grüne Treffpunkt

Gartenlust und Gaumenfreude

Unter neuem Konzept laden die Macher zu einer kulinarischen Gartenparty vom 3. bis zum 5. März ein. Grüne Qualitätsprodukte und Food stehen im Mittelpunkt und ergänzen das „alte“ Konzept. Nachhaltige und regionale Produkte sind ein Muss zu kreativen Gartenideen, wodurch Gartenfreunde auf den Geschmack kommen. Treue Gartenträume Besucher werden natürlich nicht außen vor gelassen, ganz im Gegenteil. Gartenträume wird mit Kulinarischem ergänzt - der grüne Treffpunkt mit Link zu Produkten, die aus dem eigenen Garten kommen.

Gartenlust und Gaumenfreude mit allen Sinnen. Sehen, riechen, probieren, schmecken, hören und natürlich am wichtigsten Spaß haben. Es gibt allerlei Leckereien einmaliger Aussteller in einer herrlichen Gartenatmosphäre. Die Auswahl an diversen Workshop oder das vielfältige Rahmenprogramm sorgen für einzigartige Unterhaltung.

Ein neues, kostenloses Gartenträume-Magazin liefert dazu Gartentipps und Inspirationen, Wissenswertes und Überraschendes zum Nachlesen und Mitnehmen.

In den Hallen 4 und 5 des Messegeländes Bremen

Eintritt: Erwachsene 7,00 Euro, Kinder bis 12 Jahre 1,00 Euro, Kinder bis 4 Jahre gratis