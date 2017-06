Herbstferienprogramm für Kinder von 8 - 12 Jahren

Zu Gemälden, die die Kinder im Museum entdecken, werden kurze Geschichten erfunden. In unterschiedlichen Techniken fertigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Bilder dazu an, und am Ende entsteht daraus unser eigenes Buch.

Treffpunkt: Kasse Prinzenpalais

Kosten: 12,00 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich