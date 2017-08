Gemeinsam Neues wagen! Ein Workshop

Am 01.09.2017 der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr startet das Seminar: "Abenteuer Wiedereinstieg" Wo komme ich her? Wo will ich hin?

Am 06.09./08.09./13.09.2017 jeweils in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr können Teilnehmer in der "Kompetenzwerkstatt" Ihre Potenziale und Stärken finden.

Mit der kreativen Arbeitssuche am 15.09. und 20.09.2017, ebenfalls in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr endet das Gruppencoaching: Gemeinsam Neues wagen!

Frau Katja Lipka, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Osterholz, wird durch die Seminare begleiten.