Geowissenschaften für Kinder und Jugendliche

Seit 2001 vermittelt das MARUM UNISchullabor geowissenschaftliche Themen an Kinder und Jugendliche. In der Arbeit werden häufig ungewöhnliche Wege beschritten, damit jeder Interessierte dort abgeholt wird, wo er oder sie sich gerade befindet. In dem Vortrag werden Beispiele vorgestellt, die zeigen, dass auch ein so komplexer Themabereich wie die Geowissenschaften gut und leicht verständlich vermittelt werden kann. Lernen Sie mehr über Science Theater, Scientific Graffiti und andere spannende Dinge.

Ort: Marum, Raum 0180