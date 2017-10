× Erweitern Daniela Gräf Geschenkeschachteln-Basteln

Kinder ab 6 Jahre sind wieder herzlich eingeladen am Freitag, 3. November von 16.00 bis 17.30 Uhr im Mehr-Generationen-Haus Stuhr-Brinkum in der Bremer Str. 9 am „Bastel-Nachmittag mit Kindern“ teilzunehmen. Dieses Mal werden Schachteln in verschiedenen Größen für kleine Geschenke, Gutscheine oder Einladungen gebastelt. Mit Schleifen oder Stickern verziert wird jedes Präsent zum Hingucker.

Die Veranstaltung “Basteln mit Kindern“ findet regelmäßig jeden ersten Freitag im Monat statt. Der Kostenbeitrag für das Material beträgt 2,50 Euro. Zur besseren Planung wird um Anmeldung unter 0421-80609874 gebeten. Begleitpersonen können in dieser Zeit im Begegnungscafé des Hauses Kaffee trinken und selbst gebackenen Kuchen genießen.