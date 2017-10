× Erweitern Anja Schindler Geschichten vom großen Bo und vom kleinen Pizzico

Das Figurentheater Tearticolo erzählt Geschichten vom großen Bo und vom kleinen Pizzico für Kinder ab 3 Jahre:

Der Große Bo ist ein Fels in der Brandung, groß und stark, aber kein Freund von schwerwiegenden Gedanken. Manch einer würde ihn als einfältig bezeichnen, aber das ist ein großer Irrtum. Er weiß eben worauf es ankommt und kümmert sich ausschließlich um das wirklich Wichtige im Leben: Essen und Schlafen und Essen und …

Sein Freund Pizzico ist zwar nur etwa halb so groß wie er, hat aber die doppelte Energie. Gewitzt und flink stürzt er sich auf jedes Problem und kaum hat er es gelöst, hat er dabei gleich drei neue Probleme entdeckt. Immer in Bewegung, immer fleißig, immer beschäftigt, kümmert er sich jederzeit sofort um alles und zwar gleichzeitig. So sind die Beiden. Sie könnten kaum unterschiedlicher sein und doch sind sie die besten Freunde – jedenfalls meistens.

Der Einlass öffnet um 10:45 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro.