Geschichtenfischen

Geschichten für kleine und große Leute ab 5 Jahre.

Das Abenteuer kann beginnen: Alles, was es für eine spannende, geheimnisvolle, berührende Geschichte in der Jurte der "Lichter der Neustadt" braucht ist da: Die Kinder und ihre Ideen.

Sobald es sich alle in der Jurte gemütlich gemacht haben, beginnt die Abenteuerreise an die interessantesten Orte der Welt mit Geschichtenfischer Claudius Jecke. Der Schauspieler, Regisseur und Mitbegründer des Improvisationstheater-Ensembles "Inflagranti" arbeitet seit 1990 als Kultur- und Theaterpädagoge in Bremen.