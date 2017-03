Grrrls! Let’s make a zine!

Für Mädchen von 12 - 14 Jahren

Die Teilnehmerinnen begeben sich auf Spurensuche im Frauenpressearchiv und in der Bibliothek und werden spannende feministische Themen entdecken. Dabei entwickeln sie eigene Zukunftsvorstellungen und bringen sie zu einem Zine zusammen! Zine sind selbstgemachte kleine Magazine, die am belladonna Girls' Day geklebt, gezeichnet, geschrieben und kopiert werden und am Ende mitgenommen werden können.

Teilnahme: Kostenfrei, Anmeldung erforderlich (max 12 Teilnehmerinnen) unter www.girls-day.de