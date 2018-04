× Erweitern www.borgfelder-kinderatelier.de Freihand Graffiti

Im Borgfelder Kinderatelier werden kreative Kids vielfältig künstlerisch geschult und betreut. In diesem Ferienkurs sprühen Kids von 9 bis 16 Jahren ihre eigenen Ideen an die Wand. Wie die Profis wird zunächst im Freihandsprühen auf großen Flächen geübt, dann kommen die Umrisse hinzu und werden von mit selbstgefertigten Schablonen auf den Untergrund gesprüht. Zusammen mit effektvollen Hintergründen entstehen so abgefahrene Bilder in unterschiedlichen Formaten.