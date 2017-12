× Erweitern Oksana & Vadim Grand Hotel

Das GOP Varieté-Theater Bremen feiert mit der neuen Show „Grand Hotel – Stets zu Diensten!“ seine erste Weltpremiere und präsentiert einen humorvollen und mitreißenden Blick hinter die Fassade eines altehrwürdigen Hotels mit seinen vielschichtigen Charakteren, die dort residieren und arbeiten. Die Show bietet eine intensive Inszenierung und viele artistische Höhepunkte mit hochkarätigen internationalen Künstlern.

Der verschwiegene Concierge, das zauberhafte Zimmermädchen, der mysteriöse Dauergast und die Diva aus der Suite – sie alle bereiten in der neuen GOP Show den Jahreswechsel und eine glamouröse Silvestergala vor. Doch bevor die Champagner-korken knallen, geht es auf der Bühne heiß her. Denn hinter den ehrwürdigen Mauern des „Grand Hotel“, hinter dem Deckmantel von Stil und Etikette, treffen Menschen von überall her und mit Biografien aller Art aufeinander und gehen so manch pikante Verbindung ein.

„Grand Hotel“ begeistert nicht nur mit spannenden Geschichten über besondere Begegnungen, Betrug und große Gefühle, sondern auch mit außergewöhnlichen artistischen Acts. Der Franzose Gilles le Leuch, der vor seiner Artistenkarriere unter anderem als Kraftfahrer beim Circus Krone jobbte, überzeugt mit einer einzigartigen Diabolo-Jonglage und wird in seiner Rolle als komödiantischer Concierge zum Dreh- und Angelpunkt der Show. Beim „Quick Change“ staunt das Publikum über den blitzschnellen Kleiderwechsel des ukrainischen Künstlerpaars Oksana und Vadim. Auf dem Russischen Barren katapultieren sich die Boytsovs in schwindelerregende Höhen und lassen das Publikum den Atmen anhalten. In ihrer Disziplin gewannen sie bereits die Goldmedaille beim „Cirque du Demain"-Festival in Paris.

Ein weiteres Highlight sind die Stereo Sisters, die den Gästen mit ihrem Flüstergesang zweistimmige Melodien ins Ohr zaubern und somit für ein Klangerlebnis der ganz besonderen Art sorgen.