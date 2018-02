× Erweitern © Daniela Buchholz Gröpelinger Frühjahrskirmes

Einen frühlingshaften Vorgeschmack auf die Osterwiese verspricht die Frühjahrskirmes in Gröpelingen: Mit Autoscooter, Kinderkarussells, Dosenwerfen, Eis und Schmalzkuchen lockt sie sechs Tage lang auf den Marktplatz am Pastorenweg.

Top In Autoscooter, Bökers Kinder-Sport-Karussell, der Kinder-Kettenfliegen für die Kleinen, Dosenwerfen, Eis, Brezeln, Pfeilwerfen, Mandeln, Süßwaren, Fischspezialitäten, Bratwurst, Pommes, Crepes, Schmalzkuchen oder heiße Waffeln werden angeboten. Das größte Fahrgeschäft ist der Autoskooter. Hier macht besonders die Disko um 18 Uhr immer viel Spaß mit der Hitparade und Chipverlosung, zu der man sich seine Lieblingslieder wünschen kann.

Der sechstägige Rummel findet seit mehr als 70 Jahren in Gröpelingen statt. Bis heute ist die Gröpelinger Frühjahrkirmes sehr beliebt und gut besucht. Früher gab es in vielen Stadtteilen eine Kirmes, heute ist die Gröpelinger ist einzige verbliebene Stadtteilkirmes in Bremen.