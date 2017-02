Gröpelinger Frühjahrskirmes

In Gröpelingen erwacht der Frühling und das wird mit der Frühjahrskirmes im März gefeiert. Sechs Tage dreht sich täglich auf dem Marktplatz am Pastorenweg alles um Autoscooter und Co.

Auf die Kinder warten Karussells, Kettenflieger sowie Pfeil- und Dosenwerfen. Für die kulinarischen Kirmesklassiker ist ebenfalls gesorgt: von Mandeln über Bratwurst und Brezeln (auch vegan) bis zu Fischspezialitäten ist alles vertreten. Die Frühjahrskirmes hat Tradition, denn sie findet bereits seit über 50 Jahren jährlich in Gröpelingen statt. Sie ist die letzte Stadtteil-Kirmes in Bremen, die es früher auch in anderen Quartieren gab.