Gröpelinger Sommer 2017

× Erweitern Foto: Daniela Buchholz Gröpelinger Sommer

Mehr als 80 Stände und 140 Akteure auf zwei Bühnen verwandeln die Lindenhofstraße in eine große Kultur-, Aktions- und Flaniermeile.

Am Samstag, den 5. August von 14 Uhr bis 23 Uhr und Sonntag, den 6. August zwischen 10 und 18 Uhr gibt es Bands aus dem Hafen, Stadtteilshows, eine interreligiöse Feier, HipHop, Musik aus der Türkei, Russland und Afrika, Rap oder Singer-Songwriter. Große Esskultur wird in bei den Grillfestspielen serviert und an den Ständen gibt es viele Mitmach-Aktionen von den Vereinen, Unternehmen und Einrichtungen des Stadtteils.

Das komplette Programm gibt es unter www.gröpelingen.de