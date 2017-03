Grüne Osterferien im Gartenclub

Für Kinder von 7 - 12 Jahren

Ein künstlerisches Projekt für Kinder, die sich gerne im Freien aufhalten und aus Naturmaterialien und anderen Fundstücken eigene kleine Kunstwerke entstehen lassen. Dabei kommen verschiedene Werkzeuge und Materialien zum Einsatz. Aus Holz, Natur- und Recyclingmaterialien bauen die Kinder phantasievolle Figuren, die an einem selbst angebrachten Zaun befestigt werden. Es wird gehämmert, gesägt, gebohrt, geschnitzt, gefeilt, geklebt und gemalt. So entsteht eine Bande von frechen Gestalten - Zaungäste. Außerdem erwecken die Kinder eine kleine „Lehmbaustelle“ zum Leben: Wir formen uns aus Ton, Sand, Stroh und Steinen unsere eigene Miniatur-Stadt: eine wundersame, kleine Landschaft mit Hügeln, Bergen und Hütten wächst mitten auf der Wiese zwischen Blumen und Gräsern. Am Ende der Woche können die Kinder es sich dann mit Lagerfeuer und Stockbrot gemütlich machen. Die Kinder können eigene Fundstücke mitbringen.

Kosten: 10,00 Euro, Anmeldungen unter 0421-544606 oder per Mail an wo@kulturhaus-pusdorf.de