Mädchen und Jungen von 10 bis 14 Jahren, die gerne eigene Spiele entwickeln möchten, erfahren in diesem Sommerferienkurs über fünf Tage, wie das geht. Nach einer Einführung in eine Programmiersprache wird die Planung einfacher Programme erlernt. Vorkenntnisse in der Programmierung sind nicht erforderlich.

Der Kurs findet statt vom 30. Juli bis zum 3. August, täglich von 9 bis 15 Uhr, und kostet 99 Euro inklusive Mittagssnack.

Die Anmeldung erfolgt unter 0421-36111911.