Grundlagen des Maschinen-Nähens

Für Kinder von 8 - 12 Jahren

Der Kurs richtet sich an alle, die noch nicht an der Maschine genäht haben und die Grundlagen der Technik erlernen wollen. Nach einer Einführung in die Funktionen der Nähmaschine werden die verschiedenen Stiche geübt und Schnitte nach Schnittmuster hergestellt. Bitte mitbringen: Leichte Baumwollstoffe 1m x 1m (keinen Strechstoff), Stecknadeln, Stoffschere, Nähgarn, Bleistifte, Lineal und ein Maßband.

Zeitraum: 17.07. - 21.07.2017

Kosten: 99,00 Euro, Anmeldungen unter 0421-36112345