Das beliebte „Gruseln am Turm“ in Delmenhorst am alten Wasserturm geht unter dem Motto „Halloween goes Hollywood“ in die fünfte Runde:

Die gruselbegeisterte Crew hat den Turm ganz im Zeichen von Nightmare on St. Elm Street, SAW, Scream, Conjuring, Sign, Friedhof der Kuscheltiere gestaltet und lädt furchtlose Besucher zum Gruseln ein.

Gruppen zu jeweils 30 Personen wandern durch den Turm, um zu entdecken, was das Grusel-Hollywood in Delmenhorst bereit hält.

Auf dem Rathausplatz wird dazu eine Bastelecke für Kinder, Kinderschminken, ein Geschichtenleser, Stockbrot, Bratwurs, Crêpes, Michis rollende Becksdose und natürlich auch etwas Warmes zu trinken und Süßes für die Kinder angeboten. Als Special präsentieren die Chickadee Drummer ein Samba Trommelfeuer für die Ohren.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen, und nicht vergessen:

„Das Berühren und Füttern der Darsteller ist verboten“