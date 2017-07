Gut eingetütet zum Schulanfang

Eigene Schultüten gestalten und von Edeka im Walle-Center mit süßen Überraschungen befüllen lassen

Bald beginnt für viele Kinder ein spannender und neuer Lebensabschnitt – die Schulzeit. Um den Kleinen den ersten Tag zu verschönern, gibt es traditionell viele Geschenke, welche einen Platz in der beliebten Schultüte finden können. Ob selbst gebastelt oder ein fertiges Modell – die Schultüte, die Kindern bereits seit mehr als 200 Jahren den Weg in die Schule versüßt, ist der ganze Stolz aller Erstklässler.

Das Walle-Center und Edeka unterstützen die angehenden Abc-Schützen beim Eintritt in die neue Lebensphase mit einer tollen Bastel- und Mitmachaktion. So geht’s: Drei Tage, vom Mon-tag, den 31. Juli, bis Mittwoch, den 2. August, können die Kinder täglich von 13.00 bis 17.00 Uhr ihre individuelle Schultüte im Walle-Center auf der Aktionsfläche gestalten. Ob mit Filz, Moosgummi oder Perlen verziert - den Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Die Kreativität wird auch belohnt, denn am Freitag, den 4. August, warten die vom E-Center mit bunten und ge-sunden Leckereien gefüllten Schultüten darauf, wieder von den Kindern abgeholt zu werden. Die Aktion ist für alle kommenden Erstklässler kostenlos.