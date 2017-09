Hänsel und Gretel Figurentheater

Im tiefen Märchenwald, da, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, werden Hänsel und Gretel von ihren Eltern allein zurückgelassen. Zu Hause ist die Not so groß, dass es nicht mehr für alle genug zu essen gibt.

Die beiden Kinder verirren sich immer tiefer in den Wald hinein. Auf einer Lichtung begegnen sie dem Sandmännchen. Mit seiner Hilfe schöpfen sie neue Kraft. Ein Vögelchen weist ihnen den Weg zu einem Haus, wo es all das zu geben scheint, was das Herz begehrt.

Für Kinder ab 3 Jahre, 6 EUR, Erwachsene 8 EUR, Geburtstagskinder haben freien Eintritt.