Theater für Kinder ab 6 Jahre

Haben nicht alle mitgefiebert, wenn Hänsel und Gretel sich im Wald verlaufen haben? Hat man sich beim Einbruch der Dunkelheit mit den beiden gegruselt und vor der lockenden Knusperhexe gefürchtet? Seit Generationen ist das Grimmsche Märchen aus den Kinderzimmern nicht wegzudenken und Humperdincks geniale Vertonung von den Opernbühnen dieser Welt ebenso wenig. Manch einer mag mit diesem Stück sogar überhaupt seinen ersten Schritt in die faszinierende Welt der Oper getan haben. Als Adelheid Wette ihren Bruder Engelbert Humperdinck bat, für den Geburtstag ihres Mannes einige Kinderlieder zu vertonen, die ihre Kinder zu Ehren ihres Vaters aufführen sollten, ahnte vermutlich noch niemand, welche Weltkarriere diese einmal machen sollten. Aus vier Liedern wurde zunächst ein kleines Singspiel und dann eine ganz große Oper für die Kleinen (und Großen). Dass Humperdinck von der Musik Wagners fasziniert war, ist dabei unverkennbar, denn er begnügt sich keinesfalls damit, all die bekannten und eingängigen Kinderlieder wie "Suse, liebe Suse" oder "Ein Männlein steht im Walde" im schlichten Volksliedsatz zu zitieren, sondern er nimmt diese vielmehr zum Ausgangspunkt einer hochromantischen Klangschwelgerei, die das Märchen in ein ebenso stimmungs- wie geheimnisvolles Bühnenwerk verwandelt. Kein Wunder also, dass das Werk bereits bei seiner Entstehung das Interesse der größten Dirigenten seiner Zeit auf sich zog. Die Uraufführung im Jahre 1893 in Weimar dirigierte denn auch kein Geringerer als Richard Strauss, der in den höchsten Tönen von der Oper schwärmte und sie „ein Meisterwerk erster Güte“ nannte.