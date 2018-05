Ob unschöne Weihnachtsgeschenke, seit Jahren im Keller liegender Trödel oder Dinge, die in Schränken stehen und doch nie genutzt werden: all das kann beim Hallenflohmarkt des LBSV in ein paar Euro verwandelt werden.

Fürs Gelingen sorgen eine beheizte Halle, Tische direkt vor Ort, Sanitäranlagen, munterer Klönschnack sowie etwas fürs leibliche Wohl.

Der Aufbau beginnt ab 8 Uhr, Anmeldung und Informationen unter 0421-555021, info@lbsv-bremen.de