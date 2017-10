× Erweitern botanika Bremen Halloween im Grünen

Rund um Halloween verwandelt sich die botanika in Bremen zu einem Gruselkabinett im Grünen. Wer am Halloween-Programm teilnimmt, muss kleine Mutproben bestehen, fleischfressende Ungeheuer finden oder lässt sich fiese Narben ins Gesicht schminken. Das schaurig-schöne Programm läuft vom 28. bis zum 31. Oktober 2017 während der Öffnungszeiten der botanika.

Bei einer speziell auf Halloween zugeschnittenen Abenteuer-Rallye durch die asiatischen Landschaften und das Entdeckerzentrum der botanika gilt es, knifflig-gespenstische Aufgaben zu lösen: Welches fleischfressende Ungeheuer versteckt sich auf dem Mount Kinabalu in Borneo? Wo haben sich Skelette verschiedener tierischer Wesen versteckt? Und welches schaurige Objekt verbirgt sich in der Fühlbox? Beim eigens entwickelten Halloween-Quiz können alle Rätselfreunde ihr Gruselwissen testen – unter anderem in der Rubrik „Köttel oder Keks?“. Und für diejenige, die sich das Halloween-Gefühl mit nach Hause nehmen möchten, gibt es noch ein schauriges Angebot: Gruselmasken basteln und monstermäßiges Gesichtsschminken. Ob Hexenmaske, Vampirgesicht oder gefährlich aussehende Narben, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Halloween-Aktion in der botanika läuft vom 28. bis zum 31. Oktober. Weitere Informationen unter www.botanika-bremen.de.

Veranstaltungsprogramm:

10.00-18.00 Uhr Abenteuerrallye durch die Ausstellung

11.30-16.30 Uhr Masken basteln

11.30-16.30 Uhr Effektschminken

15.15 Uhr Halloween-Quiz

Die botanika in Bremen verfügt gemeinsam mit dem Rhododendronpark Bremen über die zweitgrößte Rhododendronsammlung der Welt. In ihren Schaugewächshäusern entführt Bremens grüne Entdeckerwelt in verschiedene asiatische Landschaften vom japanischen Zen-Garten, über den tropischen Regenwald der Insel Borneo bis zu den Bergwelten des Himalaya. Auch die Kulturen der dargestellten Länder sind Teil der Ausstellung. So ist hier nicht nur die größte liegende aus Bronze gegossene Buddha-Statue außerhalb Asiens zu finden, sondern auch ein original chinesischer Teepavillon sowie mehrere Gebetsmühlen. Seit Mitte August 2017 beherbergt die botanika zudem den 2,4 Meter hohen vergoldeten Friedens-Buddha für Europa, ein Geschenk des Dalai Lama. Im interaktiven Entdeckerzentrum tauchen die Besucher in die Welt der gerissenen Gewächse ein und erfahren an vielen Experimentierstationen mehr über Artenvielfalt und die Überlebenstricks von Pflanzen.