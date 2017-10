× Erweitern Walle-Center Halloweenfest

Halloween – das Fest der Kürbisse und Geister. Alljährlich ziehen viele Kinder verkleidet durch die Gassen und sammeln in der Nachbarschaft mit dem Spruch „Süßes oder Saures“ Süßigkeiten.

Schaurig-schöne Zeiten erwarten die kleinen Besucher am Samstag, den 28.10. und am schulfreien Montag, den 30.10., auch im Walle-Center, wenn Halloween gefeiert wird. An beiden Tagen von 13 bis 17 Uhr können die Kinder in der Kreativstation beim Schnitzen eines Halloween-Kürbisses ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Auch über ein „gruseliges“ Kinderschminken passend zu Halloween können sich die Kids freuen. Und wer an den zwei Tagen verkleidet zum Basteln kommt, kann sich auf eine süße Überraschung freuen. Center Managerin Jolanta Butenaite verspricht: „Langeweile kommt bei unserem Halloweenfest bestimmt nicht auf. Wir freuen uns auf die Kunstwerke der Kinder“.

Die Kreativstation befindet sich auf einer eigens eingerichteten Aktionsfläche im Center und wird von freundlichem Fachpersonal betreut. Selbstverständlich werden alle benötigten Utensilien zur Verfügung gestellt. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Die Aktion für alle Teilnehmer ist kostenfrei.