Halloween-Monster-Bastelei

Am Samstag, 28. Oktober, bietet der gemeinnützige Naturschutz-Verein "Treffpunkt Natur und Umwelt" e. V. in Zusammenarbeit mit Studentinnen der Universität Bremen, für Kindern im Alter zwischen 8 und 11 Jahren eine Halloween-Monster-Bastelveranstaltung an.

Der kostenlose Bastelworkshop steht in Verbindung mit dem Thema " Plastik in unseren Gewässern". Rund um die bunten Plastikmonster, die mit Plastikmüll aus unseren Gewässern gebastelt werden, können viele spannenden Fragen geklärt werden, wie z. B.: Wie gelangt Plastik in unser Gewässer? Was sind Müllinseln und wie entstehen sie? Was sind Geisternetze? Gibt es Meeresungeheur aus Plastik? Die Teilnehmer/innen werden so spielerisch über das wichtige Thema "Plastik in unseren Gewässern" aufgeklärt.

Treffpunkt ist um 09.45 Uhr am Haupteingang der Neuwiederstr. 23, 28325 Bremen-Tenever.