Sticken, Stricken, Nähen, Häkeln, Filzen, Klöppeln und Weben: Beim Handarbeitstag treffen moderne und traditionelle Handarbeitstechniken aufeinander. Entdecken Sie Stoffe, Wolle, Garne und viele weitere nützliche Textilien für Ihr eigenes Handarbeitprojekt.

In diversen Vorführungen, Kursen und Mitmachaktionen erhalten Sie Einblicke in fast vergessene Techniken und Materialien. Schlendern Sie über unseren Woll- und Stoffmarkt: Hier finden Sie ein ausgewähltes Angebot an traditionell hergestellter Wolle und historischen Stoffen, ein buntes Sortiment an Handarbeitswaren, selbstgemachte Dekorationen, diverse Anleitungen, Muster sowie Interessantes über die Geschichte der Handarbeit.

Für Kinder, kostenfrei, Erwachsene 9 EUR.