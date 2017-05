Kinderkino nach den Kinderbüchern von Enid Blyton

Die Vorstellung, den Rest des Schuljahres im Internat zu verbringen statt in Berlin, finden Hanni und Nanni mehr als uncool. Aber ihre Mutter Susanne bleibt hart. So landen die beiden im Internat Lindenhof und beschließen, sich so daneben zu benehmen, dass sie noch innerhalb der Probezeit wieder von der Schule fliegen. Doch dann kommt alles ganz anders…