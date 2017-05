Harry-Potter-Workshop

Zauberschule WUPPwarts

An fünf Tagen lernt der Teilnehmer alles, was er als Zauberschüler oder Zauberschülerin wissen muss. Bei Sinnes- und Geschicklichkeitsspielen stellt sich heraus, wie gut man für seine zukünftigen Aufgaben gewappnet ist. Nach dem Bau von Häusern stellt jeder im Fach „Baumkunde und Zauberstäbe“ seinen eigenen Zauberstab her. Wie Alraunen wirken, das weiß man als Harry-Potter Fan aus der Kräuterstunde mit Prof. Sprout. Wie Spitzwegerich, Huflattich und Löwenzahn wirken, erfährt man bei unserer abenteuerlichen Kräuterexkursion. Bei Gefahr findet sich ein Unterschlupf in Hagrids Hütte. Ein Nimbus-2000 zur Teilnahme an den Quidditch- Meisterschaften wird gebaut. Und wer sich traut, kann an einer Mutprobe im verbotenen Wald teilnehmen.

Für Kinder ab 8 Jahren.

Die Teilnahmegebühr beträgt 30 €. Eine Anmeldung ist notwendig, Tel. 01578-8651288 oder E-Mail WUPP.Bremen@yahoo.de