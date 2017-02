Harry Potters Zauberschule

Für Kinder ab 8 Jahre

Wie Harry, Hermine und Ron gehen die Kinder in der Kinderwildnis eine Woche lang zur Zauberschule. Beim Sinnes- und Geschicklichkeitstest erfahren die Kinder, wie gut sie für ihre zukünftigen Aufgaben gewappnet sind. Nach dem Bau ihrer Häuser stellen sie im Fach Baumkunde und Zauberstäbe ihren eigenen Zauberstab her. Wie Alraunen wirken, das wissen die Kinder als Harry-Potter-Fans aus den Kräuterstunden bei Prof. Sprout. Wie Spitzwegerich, Huflattich und Löwenzahl wirken, erfahren sie bei ihrer abenteuerlichen Kräuterexkursion. Und wer traut sich, an einer Mutprobe im verbotenen Wald teilzunehmen?

Kosten: 50,00 Euro, Anmeldungen unter 0421-7900214 oder per Mail an tanja.greiss@bund-bremen.net