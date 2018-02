Ein BilderBuchKino mit Lesen und Erzählen für Kinder ab 4 Jahre.

Jeweils dienstags um 16:00 Uhr

13. März mit „He Duda“ – Das Leben von He Duda ist voller Fragen. He Duda weiß nicht, was er ist, er weiß nicht, wo er wohnen und was er essen soll. Und er weiß nicht, warum er so große Füße hat. Doch auf alles findet sich eine Antwort.