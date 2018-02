Heiße Luft und Wirbelwinde

Man kann sie fühlen, man braucht sie zum Leben, aber man sieht sie nicht: Luft! Was ist Luft und wo kommt sie her? Atmen Bäume auch? Kann man Feuer auf dem Mond machen? Woher kommt der Wind und was ist eine Windhose? Mit vielen tollen Tricks und Experimenten lüften die Teilnehmerinnnen und Teilnehmer von 5 bis 10 Jahren diese Geheimnisse.

Der Eintritt beträgt 4 Euro zzgl. Materialkosten von 3,50 Euro. Bitte etwas zu Essen und Trinken mitbringen. Anmeldung erforderlich über die Volkshochschule (Kursnummer: 27-602-W) oder telefonisch unter 0421-36112345.