Mit Regen, Wind und Sonne, kunterbuntem Laub und reifen Früchten an den Bäumen zeigt sich der Herbst. Kinder ab 6 Jahre können in diesem Workshop einen Drachen selbst bauen, aus einem Kürbis eine Laterne schnitzen und am wärmenden Lagerfeuer bei heißem Tee Geschichten hören.

Der Workshop findet von Montag bis Freitag jeweils von 10-13 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 4 €. Eine Anmeldung ist notwendig, Tel. 01578-8651288 oder E-Mail WUPP.Bremen@yahoo.de