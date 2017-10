× Erweitern Wildpark schwarze Berge Herbstbasteln

Besonders herbstlich wird es im Wildpark Schwarze Berge am 20. Oktober ab 15 Uhr.

Kleine Besucher basteln aus Naturmaterialien wie Eicheln, Kastanien und bunten Blättern niedliche Herbst-Dekorationen zum Mitnehmen. Die Kosten für den Bastelspaß belaufen sich auf 3 Euro pro Kind plus ermäßigtem Wildpark-Eintritt. Kinder unter 5 Jahren dürfen gerne in Begleitung ihrer Eltern am Herbst-Basteln teilnehmen.

Die Anmeldung erfolgt unter 040-81977470