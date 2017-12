Auch im Wildpark Müden verbreitet die bunte Jahreszeit ihren ganz besonderen Zauber, einmal mehr dort seine Besucher zum Tanz aufzufordern.

Am letzten Wochenende der niedersächsischen Herbstferien findet in diesem Jahr am 13. und 14. Oktober 2018 der Herbstmarkt im Wildpark statt. Hier liegt der Schwerpunkt auf Kunsthandwerkern und Ausstellern, die ihre Produkte selbst herstellen und vertreiben. Über die Jahre ist diese Veranstaltung immer vielseitiger und umfangreicher geworden. Mittlerweile ziehen sich die Stände von der Greifvogelstation bis hin zum Elchgehege. Im goldenen Oktober lässt es sich hier gut schlemmen und stöbern uund vielleicht schon das ein oder andere verfrühte Weihnachtsgeschenk erwerben.

Im idyllischen Tal der Örtze liegt der Wildpark auf einer Fläche von über 10 Hektar. Die meist einheimischen Tiere präsentieren sich in naturbelassenen und mit Bächen und Teichen durchzogenen Gehegen. Auf der Tour durch den Park können Groß und Klein auf eigene Faust die einzelnen Kontaktgehege auf kurzen Wegen erreichen. Bei den täglichen Fütterungstouren und den beliebten Flugschauen der Eventfalknerei von März bis Oktober sind die Besucher tierisch nah dran und der Ausflug wird zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

Über das ganze Jahr verteilt bietet der Wildpark Müden seinen Besuchern zusätzlich eine bunte Vielfalt an Veranstaltungen - vom farbenfrohen Pflanzen- und Kunsthandwerkermarkt im Frühjahr, über den lebhaften Kindertag und den authentischen Mittelaltermarkt im Sommer bis hin zum geselligen Herbstmarkt ist für jeden etwas dabei. Abgeschlossen wird das abwechslungsreiche Veranstaltungsjahr vom stimmungsvollen Lichterfest und der Tierischen Weihnacht.

Eintrittskarten erhältlich an der Tageskasse oder vorab unter www.tierparkbedarf.de