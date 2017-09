× Erweitern Großmarkt Bremen Herbstmarkt

Über 100 Markthändler verwandeln am Tag der Deutschen Einheit die Veranstaltungsfläche am Speicher XI in der Bremer Überseestadt in eine bunte Marktlandschaft. Hier werden Käse, Öle und Schinken verkostet; Honig, und Konfitüren vernascht. Viele der angebotenen Lebensmittel stammen direkt aus der Region. Besucher finden auf dem Herbstmarkt außerdem Kunsthandwerk und jahreszeitliche Handelsware wie Korbwaren, Wollschals und wärmende Pullover. Auch herbstliche Dekorationsideen aus verschiedenen Materialien kann man hier finden. Gartenfreunde und die die es werden wollen, decken sich mit Rosenstöcken und Kräuterpflanzen von heimischen Baumschulen, ein. Pflegetipps gibt es gratis dazu.

Wer an diesem Tag die Küche kalt lassen möchte, findet an unterschiedlichen Verzehrständen Leckereien von süß bis herzhaft, u. a. Bratwürste, Burger, Poffertjes, Fischbrötchen und Kartoffelpuffer locken mit Ihrem Duft.

Kostenlose Parkplätze stehen auf dem benachbarten Großmarktgelände für die Besucher zur Verfügung. Mit der Straßenbahnlinie 3 wird der Markt über die Haltestelle „Waller Ring“ und mit der Buslinie 20 über die Haltestelle „Speicher XI“ erreicht.

Was vor über zehn Jahren mit einer Idee und einigen wenigen Ständen begann, hat sich mittlerweile zu einem der größten Märkte seiner Art in der Hansestadt etabliert. Der Herbstmarkt, der traditionell jedes Jahr am Tag der Deutschen Einheit stattfindet, ist ein fester Bestandteil im Terminkalender vieler Buten- und Binnenbremer.