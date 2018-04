Herbstzeit - Erntezeit

Im Herbst sind viele Früchte reif. Welche findet man in der Kinderwildnis? Was können die Kinder daraus machen? Auf jeden Fall leckere Sachen. Damit sie nicht frieren, wird ein Feuer entzündet. Schaffen die Teilnehmenden das ohne Streichholz? Daneben bleibt Zeit, die Kinderwildnis zu erkunden. Vielleicht findet man Tierspuren? Es wird geschaut, was Tiere zum Überwintern brauchen und ein Totholzhaufen angelegt.

Für Kinder ab 7 Jahre vom 8. bis zum 12. Oktober. Die Teilnahme kostet 50 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0421-7900214 oder tanja.greiss@bund-bremen.net.