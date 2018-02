× Erweitern Kinderhospiz Löwenherz Herzensgeschichten Natali Metzger © 2005

Das Kinderhospiz Löwenherz feiert sein 20-jähriges Bestehen. Den Auftakt der Jubläumsveranstaltungen macht dieser informative und unterhaltsame Abend in der etage°, begleitet vom Bremer Kaffeehaus-Orchester.

Dabei geht es um Fragen des Alltags der Familien, das Überwinden von Hürden, Chancen und die besonderen Momente mit ihren Kindern. Das Programm wird moderiert und musikalisch vom Bremer Kaffeehaus-Orchester begleitet. Besucher sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei.

Die „Herzensgeschichten“ gehören zum Auftakt einer Veranstaltungsreihe anlässlich des Geburtstags von Löwenherz: Der Verein wird in diesem Jahr 20 Jahre alt, das Kinderhospiz öffnete vor 15 Jahren, seit 10 Jahren besteht die Stiftung - und vor fünf Jahren wurde das Jugendhospiz eingeweiht. Aus diesem Grund informiert Löwenherz mit mehreren Veranstaltungen, Vorträgen und Vorführungen in Bremen und Niedersachsen und Bremen über die unterschiedlichen Facetten der Kinderhospizarbeit.

Weitere Informationen und Termine zu den Veranstaltungen im Jubiläumsjahr finden sich unter: www.loewenherz.de/termine

Im Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Syke bei Bremen (Landkreis Diepholz) können jährlich bis zu 250 Familien mit unheilbar erkrankten Kindern und Jugend-lichen zu Gast sein. Sie werden für bis zu vier Wochen im Jahr aufgenommen. Beide Häuser haben jeweils acht Pflegezimmer sowie Zimmer für Eltern und Geschwister. Die schwerstkranken Gäste werden von professionellen Pflegekräften rund um die Uhr liebevoll versorgt, während sich ihre Familien erholen können. Das Kinder- und Jugendhospiz ist das erste in Niedersachsen und Bremen und wird zu einem Drittel durch Spenden finanziert. Daneben bietet Löwenherz mit seinen ambulanten Kinderhospizdiensten in Bremen und Braunschweig Familien mit erkrankten Kindern Begleitung und Unterstützung an. Der Stützpunkt in Brauschweig kooperiert zugleich mit Vereinen aus der Region und vermittelt bei Anfragen Familien mit unheilbar erkrankten Kindern an den nächst gelegenen Dienst. In Niedersachsen arbeitet Löwenherz mit insgesamt 23 Hospizvereinen zusammen und bildet Ehrenamtliche in Kinderhospizarbeit aus.