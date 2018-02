× Erweitern Universum Bremen Herzzeit

Wie groß ist das Herz einer Antilope und wie schnell schlägt das vom Löwen eigentlich? Solche und weitere spannende Fragen werden bis zum 15. Mai im Science Center Univerum® beantwortet. Mit einer VR-Brille auf der Nase erleben Besucher ab zehn Jahren eine aufregende Reise durch den Körper und nehmen unbekannte Perspektiven ein.

Alle, die es ganz genau wissen wollen, können an öffentlichen Sezierungen eines Schweineherzens teilnehmen und die anatomischen Details auf Großbildleinwand bestaunen. An jedem Wochenende sowie an Ferientagen werden täglich um 14 und um 16 Uhr öffentliche Sezierungen durchgeführt.

Neben imposanten Modellen des menschlichen Herzens können große und kleine Gäste auch die präparierten Originalherzen eines Löwen, eines Igels und von sechs weiteren Tieren begutachten und feststellen, worin sie sich ähneln und wo die Unterschiede liegen. An einer Audiostation lauschen Interessierte unterschiedlichen Herztönen und mit einer VR-Brille auf der Nase erleben Besucher ab zehn Jahren zusätzlich eine aufregende Reise durch den Körper und nehmen unbekannte Perspektiven ein: Wie groß ist das Herz im Vergleich zum Magen? Wie eng ist die Aorta im Kontrast zu einer Arterie? Und wie verzweigt ist eigentlich unser Blutsystem?

