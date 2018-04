Tim ist schon ganz aufgeregt: Heute geht es mit Papa in den Zirkus. Dort sieht er Feuerschlucker, Trapezkünstler, Clowns und sogar einen Dompteur mit echtem Löwen. Da gibt es jede Menge zu entdecken. Aber wie lebt es sich in so einem Zirkus eigentlich?

Für Kinder ab 4 Jahren. Der Eintritt ist frei.