Singnachmittag

Wir singen an diesem Nachmittag einfache, tolle Kinderlieder aus aller Welt, alte und neue, mit und ohne Instrument und tauchen ein in die befreiende Wirkung des Singens. Spielerisch fördern wir unsere Koordination und Vitalität, der Spaß an Musik und Bewegung steht im Vordergrund.

Infos unter 0421-5971230.

Teilnahme: Für Kinder bis 10 Jahre und ihre Eltern, kostenfrei.