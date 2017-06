Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch

Familienkino, ab 0 Jahre

Franz ist gerne Lehrer und mag es, die Kinder an seiner Schule zu unterrichten. Bei seinen Schülern ist Franz sehr beliebt, doch von seinem Geheimnis, das er hat, weiß niemand etwas. Ab und zu verwandelt er sich in einen Frosch. Als die kleine Sita und ihre Mitschüler dann eines Tages selbst Zeugen einer solchen Verwandlung werden, wollen sie das Geheimis des Lehrers hüten und versorgen ihn mit Insekten zum Essen. Sie schützen ihn vor Störchen, deren Leibspeise, wie jeder weiß, bekanntlich Frösche sind. Aber die größte Gefahr ist folgende: Der Schulleiter, der neu an der Schule ist, mag die Unterrichtsmethoden von Franz nicht und es besteht die Gefahr, dass er dem Geheimnis von Franz auf die Spur kommt.

