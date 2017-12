× Erweitern Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch

Niederländischer Kinofilm für Zuschauer*innen ab 6 Jahren, der von Cinekid Amsterdam als "Bester Familienfilm 2016" ausgezeichnet wurde.

Sita lebt mit ihrer Mutter in einem niederländischen Dorf. Als sie in der Grundschule ein Referat über Frösche halten will, reagiert ihr Klassenlehrer Herr Franz auf einmal sonderbar. Der allseits beliebte Lehrer läuft grün an und verlässt fluchtartig die Klasse. Schließlich vertraut er der Schülerin an, dass er sich von Zeit zu Zeit in einen Frosch verwandelt, ohne dass er sich dagegen wehren kann. Bald weiß die ganze Klasse Bescheid und setzt alles daran, das Geheimnis ihres Lieblingslehrers zu bewahren. Denn der neue, überkorrekte Schulleiter hat es bereits auf Herrn Franz und seine spaßigen Unterrichtsmethoden abgesehen und wartet nur darauf, ihm endlich kündigen zu können. Wird es Sita und ihren Freunden gelingen, Lehrer Franz zu beschützen und seinen Rausschmiss zu verhindern?

„Ein rundherum gelungener und bezaubernder Film für die ganze Familie. Ein tierischer Spaß, von der ersten bis zur letzten Minute“ (Deutsche Film- und Medienbewertung FBW)

NL 2016, Regie: Anne van der Heide, mit Yenthe Bos, Bobby van Vleuten, Jeroen Spitzenberger u.a., 83 Min.; Cinekid Amsterdam 2016: Bester Familienfilm; FBW-Prädikat: besonders wertvoll; FSK 0 / empfohlen ab 6 Jahren