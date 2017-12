Daran haben junge Hüpfer ab 7 Jahren Spaß: Schnelle Beats und coole Moves bringen nicht nur Rhytmusgefühl und Körperbeherrschung, sondern auch Kraft und Ausdauer.

Aus dem lockeren Lebensgefühl junger Afroamerikaner auf den Straßen der New Yorker Bronx in den 70er Jahre entstanden, ist der temperamentvolle Hip-Hop inzwischen auf der ganzen Welt beliebt. Denn kaum ein anderer Streetdance-Stil versprüht so viel frische Energie und intensive Lebensfreude.

Zu mitreißenden Beats werden coole Moves, zackige Isolationsbewegungen und akrobatische Elemente eingeübt, die später zu ganzen Choreografien zusammengesetzt werden können. Ganz nebenbei schult Hip-Hop nicht nur Rhythmusgefühl, Körperbeherrschung und Koordinationsfähigkeit, sondern auch Kraft und Ausdauer. Im Mittelpunkt des Training steht aber immer nur eins: Spaß an der fetzigen Musik und an der schnellen Bewegung!

Der Hip-Hop- Unterricht ist in Gruppen anch Alter unterteilt:

Hip-Hop Minis 7–9 Jahre

Hip-Hop Kids 9–11 Jahre

Hip-Hop Teens ab 12 Jahre

Hip-Hop Erwachsene ab 18 Jahre

Vereinbarung einer kostenlose Probestunde unter 0421-4789025 oder per E-Mail an info@tanztraining.de möglich.