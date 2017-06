× Erweitern Foto: Bachmann-Museum Bremervörde Historische Kostümführung, Bachmann-Museum Bremervörde

Mit viel Witz und Charme nehmen die zertifizierten Gästeführerinnen Regina Behnken, Anita Ross und Anita Brunkhorst ihre Gäste bei ihren Kostümführungen mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Dabei schlüpfen sie in die unterschiedlichsten historischen Rollen und berichten so aus mehreren Perspektiven vom Bremervörde des 19. Jahrhunderts.

Die Besucher begleiten unter anderem die Moorbäuerin oder Frau Amtmann vom Bachmann-Museum Bremervörde aus durch den angrenzenden Museumspark und erfahren von ihnen zahlreiche Anekdoten und Geschichten, auch mal „op Platt“. Die Kostüme haben die Gästeführerinnen mit viel Liebe zum Detail selber zusammengestellt, um die Geschichte möglichst lebendig wirken zu lassen.

Teilnahme: Erwachsene 8,00 Euro, Kinder ab 7 Jahre 4,00 Euro. Anmeldung empfohlen unter 04761-9834603.