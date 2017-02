Historische Muttertagsmoortour

Für Familien mit Kindern von 0 - 18 Jahren

Es geht wieder ins Moor, mit dem Auto und zu Fuß. In an die historische Kleidung der Moorbewohner angelehnter Kleidung wird der Besuch im Museum zum Eintauchen in die Geschichte. Wie haben die Menschen mit und vom Moor gelebt? Das Heimatkundemuseum präsentiert anschaulich das Lebensumfeld der Vergangenheit und auch die Tierwelt der Gegenwart. Aus dem Museum geht es dann zum Moorerlebnispfad, sowohl im Museum als auch dort wird ein echter Moorexperte alle unsere Fragen beantworten. Es gibt auch viele Gelegenheiten zum Spielen und für ein Picknick.

Kosten: 6,00 Euro pro Person, Anmeldungen unter 0421-790020, Handtuch, Wechselkleidung, Gummistiefel und Picknick bitte mitbringen